Börse: DAX schließt mit Verlusten

Der deutsche Aktienmarkt hat den Handel uneinheitlich beendet. Der DAX verlor 0,7 Prozent auf 10.825 Punkte. Der TecDAX schaffte ein kleines Plus von 0,2 Prozent. In DAX waren die Papiere von Wirecard mit einem Plus von gut acht Prozent die größten Gewinner.

Im Strafverfahren um Manipulation der Wirecard-Aktien verfolgt die Justiz einen weiteren Investor gegen eine Geldauflage nicht weiter. Das Verfahren gegen den britischen Leerverkäufer und Börsenbrief-Herausgeber Fraser Perring soll mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft als minderschwerer Fall eingestellt werden, wie ein Sprecher der Münchner Justiz heute mitteilte. Im Gegenzug müsse Perring einen niedrigen fünfstelligen Euro-Betrag an gemeinnützige Einrichtungen zahlen.

Bond-Renditen steigen

Am meisten verloren im DAX die Papiere von HeidelbergCement mit gut minus fünf Prozent. Trotz der jüngsten Anleihenaufkäufe durch die EZB steigen die Bond-Renditen - besonders deutlich die der von der Corona-Krise stark betroffenen Länder wie Italien und Spanien.

Mit steigenden Renditen erhöhen sich die Finanzierungskosten der Länder. Die Rendite der zehnjährigen italienischen Staatsanleihen legt auf 1,90 Prozent zu und die zehnjähriger spanischer Anleihen auf 0,90 Prozent. Und der Euro zeigt sich etwas schwächer bei 1,08 12 Dollar wert