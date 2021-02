25.02.2021, 18:28 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Börse: DAX schließt mit deutlichem Minus

Nach einigem Hin- und Her an den deutschen Aktienmärkten standen am Ende doch recht deutliche Verluste beim DAX an den Tafeln. 0,7 Prozent waren es weniger oder fast 100 Punkte. Größter Bremsklotz waren die Bayer-Aktien.