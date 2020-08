Börse: DAX schließt im Minus

Der Handel am deutschen Aktienmarkt ging mit Verlusten zu Ende. Der DAX schloss 0,3 Prozent im Minus bei 12.882 Punkten. Im Tagesverlauf hatte er ja zeitweise Gewinne verbucht und pendelte um die Marke von 13.000 Zählern. Lufthansa-Töchter sollen nun auch Geld vom Staat erhalten. Lufthansa-Papiere legten um gut 1 Prozent zu. Am meisten verloren im Index die Aktien von MTU mit minus 1,9 Prozent.

Wirecard-Nachfolger gesucht

Die größten Gewinner waren Wirecard-Aktien mit plus 6,2 Prozent. Es wird wohl damit gerechnet, dass die Deutsche Börse morgen Abend den Ausschluss des insolventen Zahlungsdienstleisters aus Aschheim bei München verkündet. Ab Montag soll dann ein Nachfolgeunternehmen im deutschen Leitindex gehandelt werden. Als Favorit gilt der derzeit im M-DAX gelistete Lieferdienst von Speisen Delivery Hero. Und auch der Duftstoff- und Aromenhersteller Symrise scheint noch für den Aufstieg in den DAX in Frage zu kommen. Die Wall Street in New York notiert uneinheitlich. Der Dow Jones verliert 0,2 Prozent. Der Goldpreis steigt. Die Feinunze kostet knapp 2.000 Dollar. Und der Euro ist 1,19 24 Dollar wert.