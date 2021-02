Börse: DAX ringt mit der Marke 14.000

Der DAX ringt mit der Marke 14.000 Punkte. Zur Mittagszeit legt er 58 auf 13.992 Punkte zu. Es gibt ein paar gute Unternehmensnachrichten, auf die die Märkte reagieren. Der Pharma- und Chemieriese Bayer hat bei den Glyphosat-Klagen in den USA eine wichtige Einigung erzielt. Mit Klägeranwälten wurde ein 2 Milliarden Dollar schwerer Kompromiss erzielt, der als Durchbruch in der komplexen Materie gilt. Bayer hat bereits entsprechende Rücklagen gestellt. Die Börse reagiert positiv und macht die Bayer-Aktie mit plus 4,6 Prozent zum besten DAX-Wert.

Deutsche Bank mit Höhen und Tiefen

Eine Berg- und Talfahrt absolviert die Aktie der Deutschen Bank. Das Geldhaus schreibt erstmals seit sechs Jahren schwarze Zahlen. Die Aktionäre dürfen wieder auf die Ausschüttung einer Dividende hoffen. Das trieb den Kurs zunächst um 4 Prozent in die Höhe. Mittlerweile verbilligt sich die Aktie wieder um knapp ein Prozent auf 8,60 Euro. Der Euro kostet 1, 19 90 Dollar.