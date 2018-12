Börse: DAX rettet sich ins Plus

Der deutsche Leitindex ist 0,2 Prozent höher gelandet bei 10.634 Punkten. Im Tagesverlauf hatte der DAX allerdings ein neues Zwei-Jahrestief markiert. Die Anleger machen sich weiter Sorgen, wie es mit der Konjunktur insbesondere in den USA weitergeht. Die US-Notenbank will ja den Leitzins im nächsten Jahr weiter erhöhen und damit Kredite verteuern. Seit der Fed-Sitzung am Mittwoch stehen die Aktienkurse unter Druck. Der DAX hat auf die Woche gesehen ein Minus von mehr als 2 Prozent verbucht. Seit Jahresanfang beläuft sich der Verlust auf rund 18 Prozent.

Lufthansa-Aktien im Aufwind

Von den weiter fallenden Ölpreisen haben die Aktien der Lufthansa profitiert: sie kletterten heute um 3,5 Prozent. Im MDAX fallen Delivery Hero auf mit einem Kursplus von 10 Prozent. Der weltgrößte Essenslieferdienst verkauft sein Deutschlandgeschäft an den niederländischen Konkurrenten Takeaway für fast eine Milliarde Euro. In New York gibt der Dow Jones 0,2 Prozent nach. Der Nasdaq büßt 1,5 Prozent ein. Der Euro pendelt um 1,14 Dollar.