Börse: DAX nähert sich der Marke 13.000

Die deutschen Börsen konnten zum Auftakt der neuen Woche ihren Aufwärtstrend fortsetzen. Der DAX kletterte um 0,4 Prozent nach oben auf 12.942 Punkte. Damit nähert sich das Börsenbarometer mehr und mehr der Marke 13.000. Größter Gewinner war die Aktie von Infineon mit einem Aufschlag von knapp drei Prozent. Auf der anderen Seite rutschten Covestro um rund drei Prozent ab. Der Chemiekonzern meldete einen Gewinneinbruch.

Commerzbank mit Gewinnsprung

Im MDAX verteuerten sich die Aktien der Commerzbank um mehr als zwei Prozent. Die Bank konnte ihren Gewinn im dritten Quartal überraschend stark steigern. Dank des Verkaufs der Tochter Ebase, gesunkener Kosten und weniger Vorsorge für faule Kredite stieg der Überschuss im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 35 Prozent auf 294 Millionen Euro. Das meldet die Commerzbank kurz vor Handelsschluss an den deutschen Börsen. An der Wall Street liegt der Dow Jones 0,4 Prozent im Plus. Die Nasdaq gewinnt ein Prozent. Und der Euro notiert bei 1,1095 Dollar.