Börse: DAX nach zähem Handel im Plus

Zur Wochenmitte erlebten die Anleger an den deutschen Börsen einen zähen Handelstag. Nach schwachen Vorgaben startete der DAX am Morgen sehr verhalten. Am Vorabend hatte der Dow Jones im späten Handel noch deutlich ins Minus gedreht. Das vollzogen die deutschen Börsen zunächst nach. Im Lauf des Tages startete dann eine mühsame Aufholjagd. Und am Ende reichte es noch für ein kleines Plus. Der DAX schloss 0,2 Prozent höher bei 12.929 Punkten.

Post mit Gewinnsprung

An der Spitze der Gewinnerliste stand die Aktie der Post, die sich um knapp 4 Prozent verteuerte. Der Logistikriese meldete für das abgelaufene Quartal einen Gewinnsprung. Die Zahlen lagen deutlich über den Erwartungen der Analysten. Außerdem hob die Post ihre Gewinnprognose an. Im Gesamtjahr will man nun mehr als 4 Milliarden Euro verdienen. Freundlich ist die Stimmung auch an der Wall Street. Der Dow Jones steigt um 1,5 Prozent. Und der Euro notiert bei 1,1765 Dollar.