Börse: DAX mit Minigewinn

Viel legt der DAX nicht zu, aber es reicht für neue Rekorde. Er legt zum Handelsauftakt 12 auf 14 553 Punkte zu. Getrieben wird er vor allem von den Rekordbörsen in New York. Gewinner ist Infineon mit plus 2,3 Prozent. Auf der anderen Seite verbilligt sich die Deutsche Bank nach ihren jüngsten Gewinnen um knapp ein Prozent. Geschäftszahlen kommen überwiegend von Unternehmen aus dem MDAX.

Nebenwerte unter Druck

Hugo Boss hat angesichts rückläufiger Umsätze in allen Regionen auch im vierten Quartal einen Millionenverlust erlitten. Gegenwind verspürt der Modekonzern in Europa und den USA. Prompt verliert die Aktie über 3 Prozent. Der Chemiespezialist Lanxess erwartet im laufenden Jahr eine deutliche Erholung des operativen Ergebnisses. Es soll bis auf eine Milliarde Euro steigen. Die Aktie verliert trotzdem fast 4 Prozent. Gestern hatte sie mit über 67 Euro einen neuen Rekord aufgestellt. Der Euro kostet 1, 19 40 Dollar.