Börse: DAX mit Mini-Schwäche

Die deutschen Exporte sind im April massiv eingebrochen – um 30 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Das gab es noch nie in der Nachkriegsgeschichte. Unter dem Strich kommen die Zahlen aber nicht überraschend. Gerade im April stand die Weltwirtschaft wegen Corona weitestgehend still. Der DAX schloss deshalb den zweiten Tag in Folge mit einem Minus. Er verlor 1,6 Prozent auf 12 618 Punkte. Zum ersten Mal seit 4 Wochen gab der DAX zweimal in Folge nach. Angesichts der fulminanten Kursgewinne der letzten Wochen sind die Verluste also verschmerzbar.

Deutsche Bank, RWE unter Druck

Titel wie die Deutsche Bank, RWE und Daimler gaben zwischen 3 und 4,6 Prozent nach, nachdem sie eine mehrwöchige Kursrally absolviert hatten. Minuszeichen auch in New York: Der Dow Jones verliert 1,2 Prozent auf 27 255 Punkte. Der NASDAQ kann zulegen und setzt seine Rekordserie fort. Der Euro kostet 1, 13 50 Dollar.