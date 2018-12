Börse: DAX mit Gegenreaktion

An den Börsen kommt es zu einer deutlichen Gegenreaktion auf die massiven Verluste der Vortage. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Fast alle DAX-Werte legen zu. Allen voran die gebeutelte Bayer-Aktie, die wegen der Monsanto-Übernahme fast 40 Prozent an Wert verloren hat. Sie verteuert sich um rund 4 Prozent auf gut 63 Euro. Seit gestern ist bekannt, dass der deutsche Pharmariese mit Paul Singer und seinem Hedgefonds Elliott einen besonders aggressiven Investor hat. Angeblich will der erreichen, dass sich der frisch fusionierte Konzern wieder aufspaltet. Das könnte noch spannend werden.

Italien bittet um Milde

Der DAX gewinnt 163 auf 10.785. Das ist im Moment nicht mehr als ein Tropfen auf dem heißen Stein. Italien fordert die EU im Haushaltsstreit zu Milde auf. Bislang sind die Fronten verhärtet. Auch das ein Grund, warum die Börsen in den letzten Wochen so nervös geworden sind. Der Euro kostet 1,1380 Dollar.