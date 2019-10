Börse: DAX mit freundlichem Wochenstart

In wenigen Tagen werden die beiden Staaten mit ihren Gesprächen fortfahren. Aber es gibt auch skeptische Stimmen, die an einer Einigung im Handelskonflikt zweifeln. Immerhin haben an den deutschen Aktienmärkten heute zumindest am Schluss die Pluszeichen überwogen. Der DAX landete 0,7 Prozent höher bei 12.097 Punkten.

Glyphosat: Außergerichtliche Einigung?

Bei einem weiteren Prozess um den umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat könnte es für Bayer eine außergerichtliche Einigung geben. Medienberichten zufolge wurde der Prozess verschoben. Das freut die Anleger. Die Anteile von Bayer kamen knapp 1,5 Prozent voran.

AMS scheitert mit Osram-Übernahme

Die geplante Übernahme des Münchner Lichtkonzerns Osram durch den österreichischen Sensorhersteller AMS ist gescheitert. Dennoch ist AMS jetzt ein wichtiger Aktionär, ohne den bei Osram nicht viel gehen wird. Die Aktien von Osram büßten knapp 3,5 Prozent ein. Die Anteile von AMS gaben knapp 1 Prozent nach. In New York sind Dow Jones und Nasdaq kaum verändert. Der Euro steht bei 1,0980 Dollar.