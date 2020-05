Börse: DAX mit deutlichem Wochengewinn

Es war eine gute Börsenwoche. Und sie wäre noch besser ausgefallen, wenn es nicht am letzten Handelstag zu kräftigen Gewinnmitnahmen gekommen wäre. Der DAX schloss 1,7 Prozent tiefer bei 11 587. Über die gesamte Woche hat er trotzdem fast 5 Prozent zulegen können. Und schon in der Vorwoche gab es ein Plus von rund 6 Prozent. Die Börsen sind getrieben von den Lockerungen, die weltweit beschlossen werden. Die Autobauer fahren ihre Produktion langsam hoch, die Airlines fliegen wieder.

Lufthansa - klarer Wochensieger

Die Lufthansa rutschte vor dem Wochenende um 6 Prozent ab, trotzdem konnte sie über die Woche rund 14 Prozent zulegen. Die Bundesregierung will die Fluggesellschaft mit knapp 9 Milliarden Euro unterstützen, verzichtet trotzdem auf umfangreiche Mitspracherechte. Es kam zum Streit mit der EU, die die Staatshilfe nur mit Bedingungen genehmigen wollte. In New York schloss der Dow Jones kaum verändert bei 25 383. Im Monat Mai konnte er gut 4 Prozent zulegen. Der Euro kostete 1, 11 Dollar.