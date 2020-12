Börse: DAX mit 3,5 Prozent Jahresgewinn

Für die deutschen Börsen war es unter dem Strich ein erfolgreiches Jahr – trotz der Corona-Krise. Der DAX beendete den letzten Handelstag 2020 heute bei 13.719 Punkten. Auf Jahressicht war das ein Plus von rund 3,5 Prozent. Bei den Einzelwerten gab es aber große Unterschiede. Klarer Gewinner war die Aktie von Delivery Hero. Sie rückte im Sommer für die insolvente Wirecard in den DAX auf. Die Aktie des Essenslieferanten verteuerte sich um knapp 80 Prozent.

Infineon-Aktie profitiert von Digitalisierung

Infineon-Papiere legten um 55 Prozent zu. Die Corona-Krise beschleunigt die Digitalisierung der Welt. Davon profitiert auch der Halbleiterhersteller. Hinzu kommt die Erholung der Autobranche, die ja viele Chips verbaut. Doch es gab auch klare Verlierer im DAX. So rutschte der Kurs von Bayer im Jahresverlauf um knapp ein Drittel ab. An den US-Börsen wird noch eifrig gehandelt. Der Dow Jones klettert aktuell um 0,5 Prozent nach oben. Die Nasdaq liegt 0,3 Prozent im Plus. Und der Euro notiert bei 1,2285 Dollar.