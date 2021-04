Börse: DAX liegt leicht im Plus

Kommt noch mal ein harter Lockdown, so wie ihn der RKI-Chef empfiehlt? Die Anleger schreckt diese Spekulation heute nicht ab. Aber sie sind auch nicht gerade in Kauflaune. Sie warten weiter ab, die Grundstimmung aber bleibt dabei ganz gut, denn größere Kursverluste gibt es auch nicht. Der DAX steht bei 15.223 Punkten, das sind 0,1 Prozent mehr als gestern. Woher kommt dieser Optimismus? Vor allem von den weiteren Aussichten.

US-Wirtschaft und Notenbanken stützen

Viele Anleger sind überzeugt, dass sich die Wirtschaft bald erholen kann, zumal es ja in den USA schon deutlich aufwärts geht. Dazu kommt, dass die Notenbanken versichern, ihre Unterstützungsmaßnahmen beizubehalten. Sowohl die US-Notenbank äußerte sich zuletzt in diese Richtung, aber auch die EZB. Heute meldeten sich mehrere Ratsmitglieder zu Wort, dass die Konjunkturhilfen zumindest nur sehr langsam zurückgefahren werden sollen. Das alles spricht weiter für die Aktienmärkte. Am Devisenmarkt gibt der Eurokurs leicht nach auf jetzt 1 Dollar 18 88.