Börse: DAX legt weiter zu

Die deutschen Börsen können ihren gestrigen Aufwärtstrend fortsetzen. Am Mittag klettert der DAX um 0,6 Prozent nach oben auf 13.153 Punkte. Händler begründeten die Kauflaune am Markt vor allem mit Nachrichten von der Konjunkturseite. So brach die deutsche Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal nicht ganz so stark ein wie erwartet. Dazu kommt, dass sich die Stimmung in den Unternehmen offenbar weiter aufhellt.

Ifo-Index steigt weiter

Darauf deutet zumindest der aktuelle Ifo-Index für das Geschäftsklima hin, der im August den vierten Monat in Folge zulegen konnte. Insbesondere in der Industrie, bei Dienstleistern und am Bau geht es demnach nach oben. Bei den Einzelwerten im DAX stehen MTU Aero Engines mit einem Plus von 2,6 Prozent an der Spitze der Gewinnerliste. Deutsche Post, Allianz und Münchener Rück können um rund 1,5 Prozent zulegen. Auf der anderen Seite verbilligt sich DAX-Neuling Delivery Hero um 0,5 Prozent. Und der Euro notiert bei 1,1830 Dollar.