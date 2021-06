Börse: DAX knapp unter einem neuen Rekord

Die deutsche Wirtschaft erholt sich. Das haben in dieser Woche etliche Konjunkturzahlen untermauert. Erst gestern der starke Ifo-Geschäftsklima-Index. Auch EZB-Direktorin Isabel Schnabel erwartet einen deutlichen Aufschwung und spricht von einem konjunkturellen Wendepunkt. Die EZB rechnet in diesem Jahr in der Eurozone mit einem Wachstum von 4,6 Prozent. Solche Nachrichten stützen die Börsen. Der DAX liegt mit 15.600 Punkten nur 200 unter einem Allzeithoch.

NASDAQ mit Rekorden

In New York stellte der NASDAQ den dritten Rekord in Folge auf. Der Dow Jones ist mit 34.197 Punkten knapp unter einer neuen Bestmarke. Die US-Notenbank stellt den großen Banken ein gutes Zeugnis aus. Sie haben einen Stresstest bestanden. Einschränkungen, zum Beispiel bei der Dividende fallen weg. In Tokio gewinnt der Nikkei-Index 0,7 Prozent auf 29.071 Punkte. Der Euro kostet 1, 19 40 Dollar.