Börse: DAX kaum verändert

Der deutsche Aktienmarkt notiert uneinheitlich. Die Anleger verkaufen Daimler-Papiere nach der Gewinnwarnung des Konzerns. Die Aktien fallen um 0,5 Prozent. Ein Anteilsschein ist damit rund 46,40 Euro wert. Damit bewegen sich Daimler-Aktien ungefähr auf dem Niveau vom Jahresanfang. Die anderen Autowerte zieht das aber nicht mit nach unten. Die Papiere von VW und BMW steigen um bis zu 1,6 Prozent.

Anleger blicken mit Sorge auf die Bilanzsaison

Der DAX findet keine klare Richtung. Momentan bewegt er sich minimal im Minus bei 12.330 Punkten. Nach diversen Prognosesenkungen von Unternehmen verhindere lediglich die Rekordjagd der Wall Street Schlimmeres, sagte ein Marktexperte vom Handelshaus CMC Markets. Entscheidend für die weitere Richtung an den europäischen Börsen wird Strategen zufolge diese Bilanzsaison sein. Die Angst der Anleger vor weiteren Hiobsbotschaften nehme von Tag zu Tag zu, so ein Analyst vom Handelshaus AxiTrader. Und am Devisenmarkt ist der Euro 1,12 56 Dollar wert.