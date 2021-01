Börse: DAX kann weiter zulegen

Aktuell steht der DAX bei 14.012, das ist ein Plus von 0,6 Prozent, der MDAX steigt um 0,8 Prozent. Die Börsen weltweit setzen auf neuen Schwung in den USA nach der Vereidigung des neuen US-Präsidenten Joe Biden. Biden hat ja bereits ein weiteres großes Konjunkturpaket angekündigt, um die US-Wirtschaft in der Coronakrise zu stützen. Und im US-Kongress haben oppositionelle Republikaner signalisiert, dass sie das 1,9 Billionen Dollar Paket unterstützen wollen.

Freundliche Stimmung hält an

Und manch ein Marktteilnehmer erwartet gar, dass die Finanzhilfen noch höher ausfallen könnten, angesichts der demokratischen Kontrolle im US-Senat. Darüber hinaus setzen die Marktteilnehmer auf die anhaltende Unterstützung der führenden Notenbanken. Von der heutigen Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) werden zwar keine konkreten Beschlüsse aber zumindest entsprechende Aussagen erwartet. Und der Euro steht bei 1,21 36 Dollar.