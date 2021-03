Börse: DAX kann 14.000-Marke zum Schluss verteidigen

Fast den ganzen Tag über war der deutsche Leitindex in der Verlustzone. Am Schluss ist der DAX 0,2 Prozent niedriger aus dem Handel gegangen bei 14.056 Punkten. Am stärksten gebeutelt wurden die Aktien von Infineon. Diese knickten um 6,5 Prozent ein. Nach dem zuletzt erreichten Jahreshoch machen Aktionäre Kasse.

Merck profitiert von Corona

Der Darmstädter Konzern Merck profitiert von einer hohen Nachfrage nach seinen Produkten in der Corona-Pandemie – etwa für die Pharmaforschung. Merck hat im vergangenen Jahr fast 20 Prozent mehr Gewinn verbucht. Dennoch kamen die Aktien des Konzerns kaum vom Fleck.

Henkel hofft auf dieses Jahr

Der Konsumgüterkonzern Henkel hat ein schwaches Jahr hinter sich, hofft nun aber auf dieses Jahr. Die Henkel-Anteile kamen gut 1,5 Prozent voran. In New York hellt sich die Stimmung auf: Dow Jones und Nasdaq halten sich jeweils rund ein halbes Prozent im Plus. Der Euro ist erneut schwächer bei 1,2040 Dollar.