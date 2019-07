Börse: DAX in Tippelschritten nach oben

Beim DAX geht es in Tippelschritten nach oben. Sprich, er stellt ein Jahreshoch nach dem anderen auf. Sieben Tage in Folge konnte er bereits zulegen und mit 12 630 Punkten den höchsten Endstand seit vergangenen August erreichen. Die Vorgaben für heute sind gut: In New York eilen Dow Jones und Co. von einem Allzeithoch zum nächsten. In Asien erreichen die Börsen die höchsten Stände seit zwei Monaten. Der Nikkei-Index verharrt bei 21 711.

US-Jobmarkt im Fokus

Großes Thema ist heute der Arbeitsmarktbericht in den USA. Er ist ein wichtiger Indikator für die Geldpolitik der US-Notenbank. Die Erwartungen sind hoch, dass die FED bereits Ende Juli ihre Zinsen senkt und damit rechtzeitig die US-Konjunktur vor einer Abschwächung stützt. Osram kann von zwei US-Investoren übernommen werden. Vorstand und Aufsichtsrat des Münchner Lichtkonzerns haben dem Angebot zugestimmt. Der Euro kostet 1, 12 80 Dollar.