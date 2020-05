Börse: DAX im Plus - Munich Re im Minus

Die Aktie der Munich Re, alias Münchner Rück, steht unter Druck kurz nach Handelsstart an den deutschen Börsen. Sie verliert 0,5 Prozent und gehört zu den raren Verlierern im DAX. Der hat vor rund 10 Minuten den Handel mit einem kleinen Plus eröffnet und das bereits kräftig ausgebaut. Er gewinnt 0,7 Prozent auf 10.675 Punkte. Der Euro steht bei 1, 08 Dollar.

Münchner Rück mit Gewinneinbruch wegen Corona

Die Corona-Krise hat den Gewinn des weltgrößten Rückversicherers im ersten Quartal um zwei Drittel auf 221 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr einbrechen lassen. Vor allem Veranstaltungsausfälle wegen des Coronavirus hätten Schäden von 800 Millionen Euro verursacht. Bereits Ende März hatte die Munich Re unter anderem wegen der Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio ihre Prognose gekippt. Ein Gewinn von 2,8 Milliarden Euro sei 2020 nicht mehr zu erreichen. Eine neue Prognose traut sich der Konzern weiterhin nicht zu.

Anleger in Kauflaune trotz schwacher Konjunkturdaten

Insgesamt überwiegt an den Börsen wohl die Freude über die weiter gelockerten Beschränkungen in der Corona-Krise. Auch M- und TecDAX legen zu um jeweils rund ein Prozent. Und das, obwohl es auch heute wieder negative Konjunkturdaten gegeben hat, diesmal zur Produktion in Deutschland. Industrie, Bau und Energieversorger haben im März zusammen 9,2 Prozent weniger hergestellt als im Vormonat. Das ist der stärkste Rückgang seit Beginn der Zeitreihe vor fast 30 Jahren, teilte das Statische Bundesamt mit.