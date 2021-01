Börse: DAX heute noch über 14.000 Punkten?

Inzwischen ist der DAX wieder etwas gesunken mit aktuell 13.955 Punkten. Das entspricht einem Plus von 0,45 Prozent. Der M-DAX hält sich momentan ebenfalls leicht im Plus. Unter Druck stehen einige Technologiewerte. Den Verkauf von Techwerten konnte man gestern Abend schon an der Wall Street beobachten, nachdem klar wurde, dass die Demokraten künftig eine Mehrheit im Senat haben. Vom neuen Präsident Joe Biden wird angenommen, dass er die Digitalkonzerne stärker regulieren wird.

Tech-Aktien bremsen DAX etwas

Und so zählen hierzulande die Aktien von Infineon und SAP zu den größten Verlierern im DAX mit jeweils rund einem Prozent Minus. Die größten Gewinner unter den Standardwerten sind unterdessen Heidelbergcement, Bayer und Deutsche Post mit je rund drei Prozent Plus. Und zum Euro: der steht bei 1,2250 Dollar.