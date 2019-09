Börse: DAX fällt um ein Prozent

Der deutsche Aktienmarkt ist mit deutlichen Verlusten in die neue Woche gestartet. Der DAX gab um ein Prozent nach auf 12.342 Punkte. Gleich mehrere Hiobsbotschaften drückten auf die Stimmung der Investoren. Ein wichtiger Faktor war die wachsende Angst vieler Anleger vor einer deutlichen Rezession in Europa, insbesondere in Deutschland.

Maschinenbauer erwarten Schrumpfkurs

Der wichtige Maschinenbauverband VDMA hat angekündigt, die Branche erwarte im kommenden Jahr schrumpfende Umsätze. Dazu kommt die Sorge, dass bis auf weiteres keine Lösung für den Brexit-Streit oder den Handelskonflikt zwischen den USA und China gefunden wird. Größter Verlierer im DAX war die Aktie der Deutschen Bank mit einem Minus von 3,5 Prozent.

Zulegen konnte dagegen das Papier der Lufthansa mit einem Plus von ein Prozent. Die Anleger reagierten hier auf die Pleite des Konkurrenten Thomas Cook. Der Dow Jones tritt auf der Stelle. Und der Euro notiert bei 1,0990 Dollar.