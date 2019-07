Börse: Dax bricht ein

Es war ein schwarzer Dienstag für die deutschen Börsen. Der DAX erlebte den größten Tagesverlust seit einem halben Jahr. Das Börsenbarometer fiel um 2,2 Prozent auf 12.147 Punkte. Händler sprachen von mehreren Faktoren, die auf die Stimmung der Investoren drücken. So hat US-Präsident Donald Trump wieder einmal den Ton im Handelskonflikt mit China verschärft.

Angst vor Chaos-Brexit

Außerdem machte der neue britische Premier Boris Johnson bei seinem ersten Besuch in Schottland sehr deutlich, dass sein Land konsequent und kompromisslos auf einen ungeordneten Brexit zusteuert. Und nicht zuletzt werden immer mehr Daten veröffentlicht, die auf eine drastische Abschwächung der Konjunktur hindeuten. Größter Verlierer im DAX war die Aktie der Lufthansa mit einem Minus von 6 Prozent. Der erbitterte Preis-Wettbewerb am Himmel über Europa hat den Gewinn von Deutschlands größter Fluggesellschaft einbrechen lassen. In New York liegt der Dow Jones 0,2 Prozent im Minus. Und der Euro notiert bei 1,1155 Dollar.