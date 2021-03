Börse: DAX beginnt Handel mit Gewinnen

Der deutsche Aktienmarkt hat den Handel, wie erwartet, mit Gewinnen begonnen. Der DAX steigt um 1 Prozent auf 14.768 Punkte. Gestern ging er im Plus aus dem Handel. Die Anleger folgen ihren Kollegen an den internationalen Börsen. Der Nikkei in Tokio schloss 1,6 Prozent höher. Die Wall Street verbuchte ebenso Gewinne. Sorgen um die Weltwirtschaft scheinen momentan eher nicht im Vordergrund zu stehen.

Ölpreis steigt

Die größten Gewinner im DAX sind die Aktien des Kunststoffherstellers Covestro mit plus 2,4 Prozent. Einzige Verlierer im Index sind die Aktien von Heidelbergcement mit minus 0,2 Prozent. Der Preis für das Barrel Nordseeöl der Sorte Brent zur Auslieferung im Mai steigt um 1,3 Prozent auf gut 63 Dollar. Begründet wird das vor allem mit dem Unfall auf dem Suez-Kanal. Dem Bergungsteam zufolge kann es noch dauern, bis das feststeckende Containerschiff weggeschafft werden kann. Und der Euro ist 1,17 83 Dollar wert.