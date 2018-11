Börse: DAX beginnt Handel mit Gewinnen

Am deutschen Aktienmarkt sind die Kurse zum Handelsauftakt gestiegen. Schnell ist das Bild jedoch uneinheitlich und schließlich negativ. Der DAX begann mit einem Plus von 0,5 Prozent bei 11.590 Punkten. Jetzt dreht er 0,4 Prozent ins Minus. Vor dem Wochenende schloss der deutsche Leitindex nur knapp in der Gewinnzone.

TechWerte auch im DAX unter Druck

Die Aktien von SAP sind anfangs nach der Übernahme des US-Unternehmens Qualtrics fast die einzigen Verlierer im DAX mit minus 3,2 Prozent. Am meisten legen die Papiere von RWE zu mit plus 0,6 Prozent. Die Aktien von Infineon standen zunächst ganz oben im DAX mit mehr als 1 Prozent. Der Gewinn ist aber schnell dahin. Sie drehen 0,9 Prozent ins Minus. Der Münchner Chiphersteller will im kommenden Jahr schneller wachsen. Das vierte Geschäftsquartal wird von Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten belastet. Der Insolvenzverwalter der ehemaligen Speicherchip-Tochter Qimonda hatte das Unternehmen verklagt. Der Ölpreis zieht spürbar an. Das scheint den Aktienhandel zu belasten. Das Barrel Nordseeöl der Sorte Brent kostet rund 71,70 Dollar. Und der Euro gibt weiter nach auf 1,12 47 Dollar.