Börse: DAX beginnt Handel kaum verändert

Der DAX hat den Handel kaum verändert begonnen. Er schwankt zwischen Plus und Minus bei 11.986 Punkten. Die Anleger halten sich vor den Gesprächen im Handelskonflikt und vor Veröffentlichung der Protokolle der US-Notenbank Fed – wie üblich – tendenziell zurück.

Konjunktursorgen bestimmen den Handel

Ihre Hoffnung ist relativ gering, dass sich die USA und China in den Gesprächen, die morgen beginnen, annähern. Das verstärkt die Konjunktursorgen – und das wiederum könnte dafür sprechen, dass die US-Notenbank Fed in diesem Monat den Leitzins ein weiteres Mal senkt. Die größten Gewinner im DAX sind die Aktien von Adidas und Beiersdorf mit einem Plus von bis zu 0,6 Prozent. Am meisten büßen hier die Aktien von Wirecard, Continental und Fresenius ein mit einem Minus von bis zu 1,3 Prozent. Und am Devisenmarkt ist der Euro 1,09 71 Dollar wert.