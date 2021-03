Börse: DAX beginnt Handel im Minus

Der deutsche Aktienmarkt hat den Handel vor wenigen Minuten mit Verlusten begonnen. Der DAX fällt um 0,7 Prozent auf 14.560 Punkte. Gestern schloss er mit einem winzigen Plus. Die Anleger warten auf Konjunkturdaten und haben Firmenbilanzen zu verarbeiten. Der Energiekonzern Eon hat mehr Gewinn gemacht und will für 2020 einen Cent mehr Dividende zahlen – und zwar 47 Cent. Eon-Aktien gehören zu den wenigen Gewinnern im DAX mit einem Plus von 1,4 Prozent. Die Papiere von BMW und Deutsche Bank büßen mit einem Minus von bis zu 2,3 Prozent am meisten ein.

Weniger Wirtschaftswachstum erwartet

Die Investoren beschäftigt unter anderem, dass in den USA die Steuern möglicherweise steigen könnten, um die Hilfsprogramme in der Corona-Krise zu finanzieren. Es scheint ihnen wohl auch an Signalen zu fehlen, wann es wie mit der Wirtschaft weitergeht. Derweil heißt es vom arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft, dass es für dieses Jahr mit einem Wachstum von 3 Prozent rechnet. Im Dezember hatten die Forscher noch 4 Prozent Wirtschaftswachstum für 2021 vorhergesagt.

Der Euro ist gut 1,18 Dollar wert.