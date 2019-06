Börse: DAX beginnt Handel im Minus

Der deutsche Aktienmarkt hat den Handel soeben uneinheitlich begonnen. Der DAX bewegt sich kaum bei 12.351 Punkten. Eine klare Richtung scheint der Index anfangs nicht zu finden. Mit größeren Kursschwankungen ist im Handelsverlauf zu rechnen, denn es ist Hexensabbat. Es verfallen Futures und Optionen auf Indizes sowie Optionen auf einzelne Aktien.

Deutsche-Bank-Aktie kaum verändert

DWie die Nachrichtenagentur Reuters erfahren haben will, gehen führende Manager der Deutschen Bank davon aus, dass die US-Notenbank Fed der US-Tochter der Bank weiterhin verbieten wird, ohne vorherige Genehmigung Geld an die deutsche Konzernmutter zu überweisen. Zudem wird erwartet, dass die Fed die Deutsche-Bank-Tochter dazu anhalten werde, das System zur Risiko-Überprüfung zu verbessern. Die Aktien der Deutschen Bank drehen 0,2 Prozent ins Plus. Am meisten büßen im DAX die Papiere von Wirecard und die von ThyssenKrupp ein mit bis zu minus 1,4 Prozent. Die Papiere von Henkel legen mit plus 0,6 Prozent am meisten zu. Und der Euro ist 1,13 10 Dollar wert.