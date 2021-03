Börse: DAX auf neuem Rekord, Euphorie bei VW-Aktien

VW setzt voll auf Elektro-Mobilität und investiert hier massiv, wie der Wolfsburger Konzern in den vergangenen Tagen deutlich gemacht hat. In Internetforen wird VW deshalb als das neue Tesla gefeiert, sagen Börsianer. Die im DAX vertretenen Vorzugsaktien von VW sind heute zeitweise erneut um fast 10 Prozent nach oben geschnellt. Damit hat sich der Kurs allein in dieser Woche um rund ein Drittel verteuert.

VW: Stammaktien noch stärker im Aufwind

Noch stärker aufwärts ist es mit den Stammaktien von VW aufwärts gegangen. Allerdings machen wohl einige Anleger Kasse mittlerweile. Das aktuelle Tagesplus bei den VW-Vorzügen liegt noch bei knapp 1 Prozent.

US-Notenbank begeistert Aktienkäufer

US-Notenbankpräsident Powell hat klargemacht, dass er ungeachtet einer steigenden Inflation an der Politik des billigen Geldes festhalten will. Das hat bereits an der Wall Street zu neuen Rekorden geführt. Und auch der DAX erreicht neue Höchststände. Zur Mittagszeit steigt der DAX um gut 1 Prozent auf 14.758 Punkte. Der Euro steht bei 1,1940 Dollar.