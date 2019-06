Börse: DAX am Schluss mit nur kleinem Plus

Laut einer Umfrage der privaten Arbeitsagentur ADP sind im Mai weit weniger neue Stellen geschaffen worden als allgemein erwartet. Ein weiteres Indiz, dass der Schwung in der amerikanischen Wirtschaft nachlässt – auch wegen des Handelsstreits mit China. Und das lässt vermuten, dass die US-Notenbank ihre Leitzinsen bald senken wird.

Bundesanleihen-Rendite auf Rekordtief

Diese Hoffnung hatte noch gestern die US-Aktienindizes weit nach oben getrieben. Und das hat den Deutschen Aktienindex heute zunächst über 12.000 Punkte gehievt. Am Schluss blieb er aber nur leicht im Plus stehen bei 11.081 Punkten. In New York sieht es etwas besser aus: der Dow Jones kommt ein halbes Prozent voran. Der Nasdaq steigt um 0,3 Prozent. Gefragt sind dagegen Staatsanleihen. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihen sinkt im Gegenzug auf das Rekordtief von minus 0,23 Prozent. Der Euro steht bei 1,1235 Dollar.