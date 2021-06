Börse: Curevac schockiert die Märkte

Noch gibt es keine konkreten Reaktionen, die Titel des Tübinger Unternehmens sind ja in den USA gelistet und die Meldung kam dort gestern am späten Abend nach Börsenschluss heraus. Aber im nachbörslichen Handel sackte der Kurs der Curevac Aktien dann um mehr als die Hälfte ab und das deutet bereits die Richtung an, wie es weitergeht, wenn die Wall Street wieder öffnet. Das Unternehmen hatte ja schon vorher bezüglich einer nahenden Zulassung seines Impfstoffes die Aktionäre wiederholt vertröstet und bereits dies hat ja schon vorher für Druck auf die Titel gesorgt und was die Investoren auch enttäuschen dürfte, ist, dass Curevac sich nicht konkret dazu geäußert hat, wie es mit dem bisherigen Impfstoffkandidaten nun weitergehen soll.

Curevac Aktien dürften massiv an Wert verlieren

Und vage Aussichten mögen Anleger überhaupt nicht, vor allem nicht bei Unternehmen wie Curevac, die viel Geld in die Forschung investieren, wenig Umsatz machen und dafür rote Zahlen schreiben. Vor der Meldung war der Dow Jones 0,8 Prozent leichter aus dem Handel gegangen. Bei der US-Notenbank hat die Debatte über die sehr lockere Geldpolitik begonnen, wie Notenbankchef Powell erklärte und das sorgt für Unsicherheit, auch in Asien. Der Nikkei verliert heute früh 1,1 Prozent und der Euro gibt nach auf knapp 1,20 Dollar.