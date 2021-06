Börse: Curevac Aktien kommen unter die Räder

Der DAX ist, wie erwartet, auch tiefer gestartet, wenn natürlich auch nicht so tief, er sinkt um 0,4 Prozent auf 15.649 Zähler. Dieser schwache Start ist erwartet worden, denn die Vorgaben sind auch negativ. An der Wall Street schloss der Dow Jones gestern Abend 0,8 Prozent leichter, er steht damit nur noch knapp über der Marke von 34.000 Punkten, auch in Asien überwiegen heute früh überwiegend die Minuszeichen.

DAX folgt schwachen Vorgaben

Der Nikkei in Tokio verlor heue früh 0,9 Prozent und der Hang Seng Index in Hongkong hat Mühe sich im Plus zu halten mit einem kleinen 0,1 Prozent. Die US-Notenbank sorgt für Enttäuschung, die Fed bleibt aktuell zwar bei ihrer sehr lockeren Geldpolitik, wie ja im Bericht eben auch gehört, aber Notenbankchef Jerome Powell hat auch deutlich gemacht, dass die Notenbanker darüber nachdenken, die geldpolitischen Zügel wieder etwas anzuziehen. Und der Euro gibt nach auf 1,19 65 Dollar.