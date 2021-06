Börse: Bundesbank gibt sich optimistisch

Die auf Rekordniveau gestiegene Sparquote der Deutschen wird sich laut dem Monatsbericht der Bundesbank nach der Pandemie wieder auf Vorkrisenniveau einpendeln. Darauf lassen die Ergebnisse einer entsprechenden Online-Haushaltsbefragung vom März schließen: Die Deutschen legten in der Pandemie demnach so viel Geld beiseite wie noch nie. Nun wollen viele der Haushalte ihre teils aufgeschobenen Ausgaben eben nachholen.

DAX dreht ins Plus

Auch an die Börsen ist der Optimismus wieder zurückgekehrt. Der DAX hat seine frühen Verluste ausgebügelt und legt jetzt sogar ein halbes Prozent zu. Stand: 15.530 Punkte. Auch der M-DAX zeigt mittlerweile leicht ins Plus. Lediglich der TecDAX gibt noch ein klein wenig nach. Grundsätzlich bleiben an den Märkten aber einige Zweifel bestehen. Zum einen sorgen sich die Anleger, dass die Pandemie bald schon wieder zurückkommen könnte. Zum anderen macht man sich weiterhin über einen Kurswechsel der Notenbanken Gedanken, mit steigenden Zinsen als Folge. Der Euro legt leicht zu auf 1,19 Dollar.