09.01.2019, 18:39 Uhr

Börse: Börsianer erfreut über Handelsgespräche

An den deutschen Aktienmärkten war die Stimmung heute gut. Der DAX lag den ganzen Handelstag über deutlich im Plus. An den Börsen hofft man inbrünstig, dass sich die Handelskonflikte entschärfen. Und dafür gibt es heute auch Anzeichen.