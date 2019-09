Börse: Börsen ohne Schwung

Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt – das gilt vor allem beim anstehenden Brexit. Erst gestern sagte der scheidende EU-Kommissionschef Juncker, ein Abkommen sei noch möglich. Positive Signale dieser Art gab es aber in den letzten Monaten immer wieder, ohne dass sie Wirklichkeit wurden. Den Börsianern ist ein geordneter Brexit mit Sicherheit lieber als ein chaotischer. Vor dem Wochenende kommen die Indizes nicht recht vom Fleck. In Tokio hatte der Nikkei-Index nur leicht im Plus geschlossen. Der DAX eröffnet den Handel wenig verändert. Er verliert nur 12 auf 12.445 Punkte.

Lufthansa im Aufwind

Gesucht sind Werte wie die Lufthansa mit plus 1,1 Prozent. Der Airline hat der zuletzt gestiegene Ölpreis zu schaffen gemacht. Die Nordseesorte Brent hat sich offenbar bei Preisen unter 65 Dollar eingependelt, obwohl die Kriegsdrohungen im Nahen Osten eher zu- als abnehmen. Der Euro kostet 1, 1060 Dollar.