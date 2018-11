Börse: Börsen im Abwärtsstrudel

An den Börsen geht es immer weiter bergab. Zu den politischen Turbulenzen wie Brexit, Handelsstreit zwischen USA und China und der Konflikt zwischen Italien und der EU kommen nun auch noch schwächere Unternehmensberichte. Vor allem bei den Ausblicken halten sich die Konzerne zurück. Die Folgen sind an den Indizes deutlich abzulesen: Der DAX schloss erneut mit hohen Verlusten. Er gab 1,6 Prozent auf 11.066 Punkte nach.

Kursdesaster für Covestro

Der Kunststoffspezialist Covestro kassierte seine eigenen Prognosen. Ein Vorgang, der an den Börsen stets massiv bestraft wird. Die Covestro-Aktie schloss fast 16 Prozent tiefer. Siemens bekommt einen Milliardenauftrag von der Londoner U-Bahn. Das stützt den Kurs etwas. Siemens verbilligen sich nur um 1 Prozent. Minuszeichen auch in New York. Der Dow Jones verliert 1,5 Prozent. Der Euro kostet 1,1380 Dollar.