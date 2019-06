Börse: Börse in Hongkong im Plus

Führende US-Chipkonzerne drängen die US-Regierung angeblich zu einer Lockerung des Verbots von Geschäften mit dem chinesischen Netzwerkbauer und Smartphone-Hersteller Huawei. Spitzenmanager von Intel und des Rivalen Xilinx hätten dazu Ende Mai hinter den Kulissen Gespräche im Handelsministerium geführt. Auch Qualcomm habe sich deswegen an das Ministerium gewendet, will die Nachrichtenagentur Reuters von mit dem Vorgang vertrauten Personen erfahren haben. Die Unternehmen argumentierten, dass Huawei-Produkte wie Smartphones und Computerserver gängige Teile verwendeten und es wahrscheinlich dabei nicht die gleichen Sicherheitsbedenken gebe wie bei der Ausrüstung für das neue 5G-Mobilfunknetz. Es gehe hier nicht darum, Huawei zu helfen. Es gehe darum, Schaden für amerikanische Unternehmen abzuwenden, sagte ein Insider.

Warten auf Zinsentscheidungen

Die Börsen in China notieren uneinheitlich. Der Hang-Seng-Index in Hongkong steigt um 0,7 Prozent. Die Anleger dort sind offenbar erleichtert, dass sich die politische Lage erstmal zumindest ein klein wenig entspannt. Das Gesetz, das eine Auslieferung von Beschuldigten an China ermöglichen sollte, ist erstmal auf Eis gelegt. Der Dow Jones schloss vor dem Wochenende ganz leicht im Minus. Das Bild an den Aktienmärkten in Asien ist uneinheitlich. Die Anleger warten auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank. Die ist für Mittwoch vorgesehen. Fed-Chef Jerome Powell hat bereits angedeutet, eine Zinssenkung sei denkbar. Am Donnerstag stehen dann auch geldpolitische Entscheidungen in Großbritannien und Japan an. Niedrigere Zinsen würden tendenziell helfen, dass die Aktienkurse an den Börsen steigen, aber nicht dazu beitragen, den wirklichen Zustand der börsennotierten Unternehmen abzubilden. Und der Euro ist 1,12 18 Dollar wert.