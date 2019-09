Börse: Autoaktien stützen DAX

Im Juli hatte der Präsident der EZB, Draghi, durchblicken lassen, dass es eine weitere Lockerung geben könnte. Und so gehen Ökonomen davon aus, dass der Strafzins für Banken weiter erhöht wird. Aber sicher ist man sich eben nicht und so gab es heute auch keinen klaren Trend. Der DAX ist zwar mit einem Plus von knapp einem halben Prozent aus dem Handel gekommen. Der M-DAX büßte allerdings ein halbes Prozent ein, der TecDAX sogar 1,4 Prozent.

Wirecard stark unter Druck

Hier bremste vor allem Wirecard, nach mauen Analystennoten. JPMorgan nahm die Aktie mit nur "Neutral" in die Bewertung auf. Wirecard-Papiere schlossen 4,5 Prozent schwächer und waren damit auch gleich Schlusslicht im DAX. Gut lief es dagegen bei den Autowerten, wohl auch wegen des Beginns der Automesse IAA in Frankfurt. An der Wall Street zeigt der Trend leicht unten; Dow Jones und Nasdaq-Index geben beide im Moment leicht nach. Und der Euro steht bei 1,10 50 Dollar.