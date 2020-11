Börse: Aus DAX-30 wird DAX-40

Die deutsche Wirtschaft hat sich im Sommerquartal stärker vom Corona-Absturz erholt als zunächst angenommen. Das Bruttoinlandsprodukt wuchs von Juli bis September im Rekordtempo von 8,5 Prozent zum Vorquartal, teilte das Statistische Bundesamt am Morgen mit. Eine Schätzung Ende Oktober hatte noch ein Plus von 8,2 Prozent ergeben. Mit Spannung warten die Börsianer nun darauf, wie sich die Beschränkungen und der Teil-Lockdown in der zweiten Corona-Welle wirtschaftlich auswirkt. Hinweise darauf wird am Vormittag die Veröffentlichung des Ifo-Geschäftsklimaindex für November geben.

Deutsche Börse beschließt Reform des DAX

Die Deutsche Börse hat beschlossen, den deutschen Leitindex von 30 auf künftig 40 Mitglieder aufzustocken und nur noch Unternehmen in den DAX aufzunehmen, die in den vergangenen zwei Geschäftsjahren profitabel waren. Diese Regelung hätte dem Essenslieferdienst Delivery Hero im Sommer die DAX-Mitgliedschaft verwehrt. Zudem werden als Konsequenz des Wirecard-Bilanzskandals künftig strengere Regeln gelten für die Mitgliedschaft im deutschen Leitindex und auch in einem anderen. So sollen Firmen künftig aus DAX, MDAX, TecDAX und SDAX verbannt werden, wenn sie ihre Zahlenwerke nicht fristgerecht vorlegen.

Kursgewinne bei DAX und Co

Der DAX ist nach guten Vorgaben aus Tokio und New York mit Gewinnen in den neuen Handelstag gestartet. Rund 10 Minuten danach steht ein Plus von 0,9 Prozent zu Buche auf 13.249 Punkte. Der MDAX gewinnt 0,7 Prozent, der TecDAX 0,4 Prozent. Der Euro steht am Morgen bei 1, 18 72 Dollar.