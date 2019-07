Börse: Aufatmen nach G20-Treffen

US-Präsident Trump hat sich mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi darauf verständigt, erst mal keine weiteren Strafzölle zu verhängen. Und auch den Bann gegen den chinesischen Konzern Huawei hat Trump gelockert. Das Aufatmen war insbesondere bei den Aktien der Chiphersteller zu spüren. So kletterten die Aktien von Infineon um gut 4 Prozent. Insgesamt verbesserte sich der DAX um 1 Prozent auf 12.521 Punkte. In New York kam der Dow Jones knapp ein halbes Prozent voran, der Nasdaq rund 1 Prozent.

Ölpreis zeitweise im Aufwind

Kurz vor dem Treffen des Ölkartells Opec scheint klar, dass die Mitgliedsländer und außerdem auch Russland an der geltenden Ölförderbegrenzung festhalten werden. Das ließ den Ölpreis zeitweise deutlich ansteigen. Am Abend kostet ein Barrel der Nordseesorte Brent aber mit rund 65 Dollar nur noch leicht mehr. Der Euro notiert bei knapp 1,13 Dollar.