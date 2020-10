Börse: Anleger warten auf US-Arbeitsmarktbericht

Es wird damit gerechnet, dass im vergangenen Monat die Arbeitslosigkeit leicht gesunken ist, von 8,4 auf 8,2 Prozent. Das wäre dann aber immer noch die höchste Arbeitslosenquote unmittelbar vor einer Präsidentschaftswahl in den USA seit dem Zweiten Weltkrieg, wie der Sender CNN berichtet hat. Vor der Corona-Krise lag die Arbeitslosenquote in den USA bei 3,5 Prozent, andererseits lag sie auch schon mal deutlich höher während der Pandemie und zwar im April, da lag sie bei 14 Prozent.

Investoren bleiben vorsichtig

Auch die Anleger an den Börsen warten mit Spannung auf die neuen Arbeitsmarktdaten. So schloss der Dow Jones gestern Abend nur leicht mit 0,1 Prozent im Plus. Vor allem die Technologieaktien bleiben gesucht. Der Nasdaq kam um 0,8 Prozent voran. An der Tokioter Börse wird wieder gehandelt, nach der gestrigen schweren technischen Panne. Der Nikkei steigt um 0,3 Prozent und der Euro gibt gerade etwas nach auf 1,17 Dollar.