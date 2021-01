Börse: Anleger warten auf Joe Biden

Die Investoren setzen unter anderem auf das von Biden in Aussicht gestellte 1,9 Billionen Dollar schwere Konjunkturpaket. Und auch die designierte US-Finanzministerin und frühere Notenbankchefin Janet Yellen hat bei ihrer Anhörung vor dem US-Kongress umfangreiche Hilfen angekündigt, um die US-Wirtschaft nach der Pandemie wieder in Schwung zu bringen. Der Dow Jones schloss gestern Abend 0,4 Prozent höher. Der Nasdaq Index kam um 1,5 Prozent voran.

Auch Börsen in Asien warten auf einen US-Regierungswechsel

Und auch in Asien setzen Investoren auf die wirtschaftliche Erholung in den USA. Zudem erwarten Marktteilnehmer, dass der Regierungswechsel glatt und problemlos verlaufen wird. Das sei ein weiterer Grund für die Stützung der Märkte weltweit, heißt es bei der Sumitomo Mitsui Bank. Der Hang Seng Index in Hongkong steigt um 0,8 Prozent. In Tokio dagegen rutscht der Nikkei um 0,5 Prozent nach unten. Händler begründen dies mit Gewinnmitnahmen, nach den letzten deutlichen Kursgewinnen.

Der Euro steht bei 1,21 42 Dollar.