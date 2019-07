Börse: Anleger setzen auf chinesische Regierung

Das Bruttoinlandsprodukt in China stieg im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 6,2 Prozent. Das liegt hinter den Erwartungen und dämpfte zunächst die Stimmung an den Börsen in Asien außerhalb Japans, doch mittlerweile hat die Stimmung gedreht. Der Hang Seng Index in Hongkong steigt leicht um 0,2 Prozent, der Leitindex in Shanghai kann 0,8 Prozent zulegen. Die Investoren setzen auf die chinesische Regierung.

Chinesische Regierung verspricht Maßnahmen

Diese will mit einer Reihe von Maßnahmen Unternehmen Geschäfte in der zweitgrößten Volkswirtschaft erleichtern. Die staatliche Planungsbehörde will unter anderem private Firmen fördern und geistiges Eigentum besser schützen, wie sie mitteilte. Hürden bei Investitionen und Marktzugängen sollen abgebaut werden. Das ist das, was die USA und auch die Europäische Union seit längerem von China fordern. An der Börse in Tokio wird heute feiertagsbedingt nicht gehandelt und der Euro tritt nahezu auf der Stelle bei 1,12 70 Dollar.