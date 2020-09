Börse: Anleger hoffen auf die EZB

Am Donnerstag trifft sich der EZB-Rat. Auch wenn viele Anleger dann noch keine zusätzlichen Corona-Maßnahmen erwarten, so gibt es diesbezüglich doch Hoffnungen auf längere Sicht. Vielleicht lässt EZB-Chefin Lagarde am Donnerstag ja auch durchblicken, unter welchen Umständen sie noch einmal nachbessern würde, um die Pandemie abzufedern.

Und so schaffte der DAX heute einen Aufschlag von 2 Prozent auf genau 13.100 Punkte. Damit ist das Minus von letzter Woche in Höhe von eineinhalb Prozent wieder ausgebügelt. Optimismus gab es auch bei den Werten aus der zweiten Reihe.

Airbus-Flugzeuge wieder öfter in der Luft

Der M-DAX gewann 2,5 Prozent dazu. Dabei fiel fielen Airbus positiv auf. Es gab einen Bericht über einen höheren Flotteneinsatz. Laut der Finanzzeitung «Les Echos» befanden sich im Juli 60 bis 65 Prozent der weltweiten Airbus-Flotte wieder im Dienst. Im April habe der Anteil dagegen coronabedingt lediglich bei 25 Prozent gelegen. Die Anleger waren begeistert, der Airbus-Kurs schnellte 5 Prozent nach oben.

An der Wall Street wird heute feiertagsbedingt nicht gehandelt. Damit noch zum Euro: der steht bei 1,18 15 Dollar.