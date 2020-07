Börse: Anleger hoffen auf Corona-Impfstoff

In einer Studie der US-Biotech-Firma Moderna hat ein experimenteller Coronavirus-Impfstoff ermutigende Ergebnisse gezeigt. In der ersten Phase der klinischen Tests hätten die Probanden Antikörper gegen den Erreger entwickelt, erklärte das an der Studie beteiligte Nationale Institut für Allergien und Infektionskrankheiten in den USA. Zudem habe es bei den 45 Teilnehmern im Alter von 18 bis 55 Jahren keine ernsthaften Nebenwirkungen gegeben. Das hat den Kursen Auftrieb gegeben an der Börse in Tokio.

Gute Vorgaben für den Start des DAX

Der Nikkei-Index gewinnt eine knappe Stunde vor Handelsschluss 1,6 Prozent auf 22.938 Yen. Auch von der Wall Street kommt Unterstützung. Der Dow Jones hatte gestern 2,1 Prozent zugelegt, trotz der weiter steigenden Infektionszahlen aus den USA und den zunehmenden Spannungen mit China. An der Börse in Shanghai steht am Morgen ein Minus zu Buche von 1,4 Prozent. Der Euro notiert knapp unter 1, 14 Dollar.