Börse: Anklage gegen Diess, Pötsch und Winterkorn

Den Managern wird vorgeworfen, den Kapitalmarkt vorsätzlich zu spät informiert zu haben über die aus dem Dieselskandal resultierenden Zahlungsverpflichtungen des Konzerns in Milliardenhöhe. Die Aktien von VW sind aktuell im Minus mit 1,7 Prozent. Insgesamt kann sich der DAX gut behaupten und steht unverändert bei 12.349 Punkten. In Großbritannien hat die britische Währung nach der Entscheidung des Obersten Gerichts zur Zwangspause für das Parlament leicht angezogen auf 1,2459 Dollar. An der Börse dagegen bleiben die Anleger vorsichtig. Der Leitindex des Londoner Aktienmarkts ist leicht im Minus mit 0,2 Prozent. Und der Euro steht weiter knapp unter 1,10 Dollar.