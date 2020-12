Börse: Aktienmärkte ohne Schwung, Airbnb glänzt

Der Dow Jones blieb 0,2 Prozent im Minus stehen. Der Nasdaq landete immerhin ein halbes Prozent im Plus. Im Blickpunkt war heute Airbnb. Die Zimmer-Vermittlungsplattform hat ein fulminantes Börsendebüt gegeben. Der Ausgabepreis pro Aktie betrug 68 Dollar. Bei Handelsende lag der Airbnb-Kurs bei 145 Dollar.

Gelockerte EZB-Politik ohne Wirkung

Es war der größte Börsengang eines US-Unternehmens in diesem Jahr. An den deutschen Aktienmärkten wurde die erneut gelockerte Geldpolitik der Europäischen Zentralbank weitgehend mit Achselzucken aufgenommen. Dass die EZB jetzt für 500 Milliarden Euro mehr Wertpapiere kaufen will und den Finanzinstituten weitere Billig-Kredite zur Verfügung stellen wird, war in etwa so erwartet worden. Der DAX ist 0,3 Prozent niedriger aus dem Handel gegangen bei 13.295 Punkten. Der Euro steht am Abend bei 1,2135 Dollar.