Börse: Änderung der Finanzaufsicht unkonkret

Am deutschen Aktienmarkt fallen die Kurse. Der DAX notiert 0,3 Prozent im Minus bei 12.870 Punkten. Am meisten verlieren die Aktien der Deutschen Börse mit einem Minus von rund 2 Prozent. Spitzenreiter im Index sind die Papiere des Chemiekonzerns Covestro mit einem Plus von 2,5 Prozent. Zuvor hatte Goldman Sachs die Aktien empfohlen.

Strengere Aufsicht geplant

Die Bundesregierung hat sich auf erste Konsequenzen aus dem Wirecard-Skandal verständigt. In einem sechsseitigen Aktionsplan, der der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt, heißt es, es handele sich um erste Schlussfolgerungen, weil die Analyse noch nicht vollständig abgeschlossen sei. Einen hundertprozentigen Schutz gegen kriminelles Verhalten werde es niemals geben, auch nicht auf dem Finanzmarkt, heißt es darin weiter. Wirecard-Aktien fallen um gut 1 Prozent etwa 70 Cent.

Und der Euro ist 1,17 54 Dollar wert.