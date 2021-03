Börse: Adidas verbreitet Optimismus

Adidas verbreitet Optimismus. Der fränkische Sportartikelhersteller will die im vergangenen Jahr erlittene Corona-Delle schnell wieder ausgleichen. Vor allem der Gewinn war auf ein Fünftel eingebrochen. Doch schon in diesem Jahr peilen die Franken wieder einen Gewinn von bis zu 1,45 Milliarden an. Sollte das gelingen, dann wäre Corona schon bald wieder Geschichte – zumindest in den Adidas-Bilanzen. Die Börsen reagieren positiv auf die Zahlen. Die Aktie gewinnt 1,6 Prozent auf 287 Euro.

Topaktie Deutsche Telekom

Der DAX tendiert wenig verändert, aber mit einem kleinen Gewinn bei 14 450 Punkten. Top-Aktie ist die Deutsche Telekom mit plus 2 Prozent. Analysten stufen die Aktie hoch. Interessant ist ihre Begründung: Die Telekom sei nicht immer top aufgestellt, aber dafür in allen Bereichen sehr gut aufgestellt, heißt es in ihrer Analyse. Der Euro wird für 1, 18 80 Dollar gehandelt.